Elezioni a Bertinoro, aperitivo sul clima con l’europarlamentare dei Verdi Europei Eleonora Evi

Venerdì sarà il giorno dello sciopero Mondiale per il Clima, che vedrà scendere di nuovo in piazza milioni di ragazzi in tutto il Pianeta con la richiesta di una importante riduzione delle emissioni di gas serra per la risoluzione della crisi climatica. Mentre a Forlì in mattinata si terrà un grande corteo e numerosi interventi da parte di esperti e divulgatori scientifici, a Bertinoro il professore dell’Università di Bologna Leonardo Setti parlerà dell’emergenza climatica con i ragazzi delle scuole.

La sera, la lista Insieme per Bertinoro organizza alle 18.30 alla Enoteca Colonna Panorama un aperitivo sul clima con l’europarlamentare dei Verdi Europei Eleonora Evi. "Sarà l’occasione per parlare insieme della Cop 26, la conferenza mondiale che si terrà a breve nella quale ogni Stato dovrà portare i propri impegni per risolvere la crisi climatica - spiega il candidato sindaco, Gessica Allegni -. Dopo decenni nei quali gli esperti ripetevano allarmi sulla urgenza di contromisure, mentre il Mondo continuava ad aumentare inquinamento e consumo di risorse naturali, è sempre più evidente la necessità di una vera conversione ecologica della nostra economia. Più questa riconversione viene ritardata, maggiori e drastiche saranno le misure necessarie ad evitare le peggiori conseguenze che già oggi sono visibili a tutti, come l’incremento degli eventi climatici estremi causati dall’aumento delle temperature, la desertificazione e la riduzione dei terreni coltivabili".

"La soluzione c’è ed è già oggi disponibile, e necessita di un netto taglio dell’utilizzo dei combustibili fossili in favore delle energie rinnovabili, partendo dalla riduzione degli sprechi energetici che sono primo passaggio anche per creare economia positiva - aggiunge -. Chi per primo svilupperà soluzioni e tecnologie, creerà esperienze lavorative dedicate e buone pratiche, sarà anche avvantaggiato nella economia del futuro, come dimostra l’esperienza di chi per primo ha investito sulla mobilità elettrica. Anche il Comune di Bertinoro può svolgere un ruolo molto importante". Con l’occasione verranno illustrate le proposte della lista, assieme al candidato a primo cittadino.