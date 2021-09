Elezioni a Bertinoro, Asioli (Bartnora): "Rotonda di Panighina? Sono anni che se ne parla. Chimera elettorale della sinistra"

Prosegue il tour elettorale del candidato sindaco per il Comune di Bertinoro della Lista Civica BartnOra, Barbara Asioli che martedì sera, in un incontro aperto al pubblico, si è confrontata con numerosi residenti del quartiere Panighina alla polisportiva di via Campolongo. Tra i tanti temi affrontanti, anche quello della rotonda e del miglioramento delle condizioni di accessibilità all’area industriale e urbana della Panighina.

"La realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la via Emilia, la via Consolare e la via Cesena-Bertinoro, all'altezza della località Panighina, è una delle numerose chimere elettorali della coalizione di centro sinistra - esordisce Asioli -. Sono anni che se ne parla e anni in cui se ne prospetta l’imminente realizzazione. Adesso, addirittura, la si definisce una priorità di mandato e un obiettivo di rilievo della pianificazione regionale in materia di infrastrutture e sicurezza. Peccato che sia la candidata Allegni che l’assessore Regionale, Andrea Corsini governino questo territorio da lungo tempo, che il presidente della Provincia di Forlì-Cesena sia l’attuale sindaco di Bertinoro nonché sostenitore della Allegni, che il Partito Democratico detenga da decenni i cordoni della borsa in paese, in provincia e in regione e che avendo a disposizione, a più livelli, le risorse, i progetti e la capacità di realizzarli, non siano stati fatti".

"Purtroppo, il risultato tangibile di questa ininterrotta egemonia di governo, è un esempio di incrocio ad alto rischio e l’incapacità di mettervi mano a beneficio dell’intera comunità - prosegue Asioli -. Si resta dunque basiti di fronte alla “sfilata” dell’assessore Regionale alla mobilità, Andrea Corsini, già esponente di rilievo della vecchia giunta Bonaccini, e alle sue patinate rassicurazioni elettorali in tema di viabilità e sicurezza. Se davvero alla Regione Emilia- Romagna fosse interessata lo sviluppo, la messa in sicurezza ed il potenziamento della via Emilia in corrispondenza dei principali centri urbani, come quello di Bertinoro con la sua tanto decantata rotonda della Panighina, se ne troverebbe riscontro nel Piano regionale dei trasporti 2025 e nelle sue linee di indirizzo. Peccato che, a conti fatti, di questo intervento e della sua strategicità non se faccia menzione alcuna".