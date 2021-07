Elezioni a Bertinoro, Fratelli d'Italia tra i cittadini: "C'è molta fiducia e aspettativa"

Decine di persone al gazebo di Fratelli d'Italia allestito domenica a Bertinoro "per distribuire materiale informativo e spiegare le proposte in difesa di famiglie, imprese e interessi nazionali e la posizione di FdI contro il controverso disegno di legge Zan sull’omotransfobia e sul gender che verrà a breve discusso in Senato e sulle politiche del governo Draghi, specie in tema di immigrazione". Presenti alcuni esponenti del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia ed i ragazzi di Gioventù Nazionale, che hanno dialogato con i cittadini ed i simpatizzanti, promuovendo la campagna tesseramento attivata dal partito in tutta Italia.

Sono intervenuti i dirigenti di Fratelli d'Italia di Forlì-Cesena Fabrizio Ragni (vice coordinatore responsabile del comprensorio forlivese), Giovanni De Capua, Vinicio Pala e Simona Gacea, i consiglieri comunali di Forlì (la capogruppo Manuela Bassi e Marco Catalano, presidente del Circolo comunale forlivese Caterina Sforza) e alcuni esponenti di Gioventù Nazionale guidati da Andrea Caputo.

"Uno dei volantini che abbiamo distribuito ricordava che “La coerenza è un valore" e questo principio, saper dimostrare di avere una parola sola, declinato tutti i giorni dal nostro leader Giorgia Meloni, lo abbiamo esercitato politicamente anche nelle nostre realtà locali - affermano gli esponenti di FdI -. Il nostro rafforzamento nelle città della provincia è costante e combacia con un buon indicatore nazionale: Fratelli d'Italia nei principali sondaggi è indicato come il primo partito del centrodestra. C'è molta fiducia e aspettativa nei nostri confronti e questo ci sprona a condurre le nostre battaglie con maggiore impegno e determinazione".