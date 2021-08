Elezioni a Bertinoro, chiamata per costituire un gruppo locale del "nuovo" Movimento 5 Stelle

"Tutti i simpatizzanti e cittadini che non si sentono rappresentati dalle forze politiche tradizionali e che hanno voglia e desiderio di fare un'azione politica nuova per Bertinoro possono rendersi disponibili "

Se da una parte il Movimento 5 Stelle romagnolo perde i suoi esponenti storici di maggior spicco, quali per esempio Daniele Vergini e Simone Benini, storici consiglieri comunali pentastellati di Forlì, il secondo anche candidato presidente della Regione Emilia-Romagna alle ultime elezioni regionali, con defezioni anche a Cesena e Cesenatico, si costituisce un nuovo gruppo dei 5 Stelle in vista delle elezioni comunali a Bertinoro. Ad animarlo è Salvatore Pulizzi, che spiega che anche sul Colle "si vuole dare voce alla gente volenterosa e disponibile politicamente a mettersi in gioco secondo la filosofia del nuovo Movimento 5 Stelle".

"Tutti i simpatizzanti e cittadini che non si sentono rappresentati dalle forze politiche tradizionali e che hanno voglia e desiderio di fare un'azione politica nuova per Bertinoro possono rendersi disponibili scrivendo al seguente indirizzo Email: bertinoro5stelle@gmail.com. L'invito è rivolto a tutti i cittadini di Bertinoro e i comuni limitrofi che con la terrazza più bella d'Italia hanno la volontà di impegnarsi politicamente per rendere la città di Bertinoro un amministrazione di eccellenza turistica, agroalimentare e tecnologica", conclude Pulizzi.