Elezioni a Bertinoro, il centrosinistra torna a compattarsi: un candidato sindaco rosa

La coalizione di centrosinistra di Bertinoro fa quadro e converge su un candidato sindaco rosa a pochi giorni dalla data per la presentazione delle liste e dei nominativi dei candidati al consiglio comunale. Pd, Europa Verde, Articolo 1, Psi, Prc ed èViva annunciano infatti la candidatura a primo cittadino del Colle di Gessica Allegni. "Le forze politiche e civiche hanno trovato l'unanime convergenza sulla figura dell'attuale assessore al Welfare - viene rimarcato in una breve note -. Si tratta di una donna giovane, competente, appassionata, da sempre impegnata per il proprio comune". Venerdi prossimo la coalizione in conferenza stampa presentera' insieme con la candidata i principali elementi del programma.

Il centrosinistra è arrivato al nome di Allegni dopo una serie di frizioni nate a seguito della vicenda dell’area commerciale di Santa Maria Nuova. Dopo aver scartato il bis di Gabriele Antonio Fratto, i dem avevano avanzato il nome del vicesindaco, Mirko Capuano. Con la candidatura di Allegni è prevalsa la linea del fronte comune, con l'obiettivo di tenere unita la coalizione. Domenica ha annunciato un proprio candidato sindaco anche la lista ’Rinascimento’ di Vittorio Sgarbi, anche se non si esclude un'eventuale alleanza con la lista civica Bartnora, nata dall'unione fra l'associazione Civitas e la lista "Uniti per cambiare", e che ha comunicato la scorsa settimana la candidatura di Barbara Asioli, sostenuta anche dalla Lega.