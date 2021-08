Elezioni a Bertinoro, la candidata sindaco Barbara Asioli incassa il sostegno della Lega

"In bocca al lupo a Barbara Asioli, candidata a sindaco per la lista civica Bartnora e persona di grande competenza e spessore umano nella quale il nostro Movimento si riconosce a 360 gradi". Arriva così il sostegno del segretario romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, del consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli e della responsabile provinciale di Forlì-Cesena, Andrea Cintorino, alla ragioniera tributarista di Bertinoro, classe 1961, candidata alla carica di primo cittadino del Colle e portavoce del progetto civico “Bartnora”.

"Le prossime elezioni amministrative rappresentano un momento importante per il futuro del Comune di Bertinoro - affermano gli esponenti del Carroccio -. Per la sua storia e l’indiscussa esperienza, Barbara ha il carattere e le capacità per guidare una grande squadra di governo, pronta a mettersi al servizio del proprio territorio e delle sfide che la attendono già dal prossimo autunno, in vista della ripartenza".

"Intorno alla sua figura, grazie all’entusiasmo che anima la lista civica “Bartnora”, abbiamo intenzione di costruire un progetto amministrativo di grande respiro, incentrato sulla valorizzazione delle persone, dell’associazionismo culturale e del frizzante tessuto imprenditoriale che costituisce la colonna portante di Bertinoro - concludono -. In questo breve ma intenso percorso elettorale, la Lega è pronta a fare la sua parte con grande spirito di servizio, disponibilità al dialogo e al confronto e voglia di fare squadra nell’interesse esclusivo della candidata e del civismo che anima la lista".