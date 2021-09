Elezioni a Bertinoro, la promessa dell'assessore regionale Corsini: "Subito la rotonda di Panighina"

Corsini: "Dalla regione un impegno concreto per finanziamenti e tempi di realizzazione, anche della rotatoria all'ingresso della Via Nuova"

Un impegno ad accelerare i tempi per la realizzazione della rotonda di Panighina e per quella all’ingresso di Via Nuova, entrambe inserite nel Masterplan di riqualificazione della Via Emilia storica, per le quali arriveranno fondi Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) che dallo Stato vengono dirottati alle Regioni che ne definiscono la destinazione. La tematica è stata affrontata dall'assessore regionale al Turismo, Infrastrutture e Nobilità Andrea Corsini in occasione degli incontri elettorali a sostegno della candidata a sindaco di "Insieme per Bertinoro", Gessica Allegni, che si sono tenuti a Panighina e Fratta Terme

"Le due rotonde sulla Via Emilia sono una priorità assoluta del nostro programma di mandato, col supporto della Regione accelereremo i tempi per acquisire i finanziamenti e per la loro realizzazione nei primi mesi della nostra futura amministrazione", ha affermato Allegni, ricordando che si tratta di "un impegno concreto a risolvere l’annoso problema della viabilità nella zona industriale, superare l’inquinamento che ne deriva e soprattutto garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori".

Nella serata di Fratta, al Grand Hotel AllegroItalia di Fratta Terme, alla presenza di vari rappresentanti del mondo vitivinicolo, si è parlato di turismo integrato, percorsi enogastronomici e ciclo-pedonali, un contesto che dovrà vedere il rilancio del termalismo per fare di quelle di Fratta “le terme del territorio” e rivedere le condizioni di gestione del Parco delle terme "se non ce la fa il privato, il pubblico deve farsene carico, perché quello spazio deve essere a disposizione dei cittadini di Fratta e di tutta Bertinoro", le parole di Allegni. Nel corso della serata la candidata ha avanzato anche l’idea di dedicare una borsa di studio a Mario Pezzi in collaborazione con l’Università "grazie a lui i nostri vini sono conosciuti nel mondo, rappresenta le nostre radici".