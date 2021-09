Elezioni a Bertinoro, le richieste degli imprenditori: Confartigianato incontra le candidate sindaco

A pochi giorni dalle elezioni amministrative nel Comune di Bertinoro. Confartigianato di Forlì ha incontrato le due candidate alla poltrona di primo cittadino, Gessica Allegni e Barbara Asioli, facendosi portavoce delle richieste degli imprenditori associati che operano nell’area. A presentare le richieste il segretario Marco Valenti, che ha illustrato le priorità delle micro e piccole imprese. "Il primo tema posto all’attenzione delle sfidanti è la burocrazia - esordisce Valenti -: regolamenti condivisi dalle diverse amministrazioni del comprensorio sono il primo punto per non costringere le aziende che operano con più comuni a perdere preziose giornate di lavoro per presentare incartamenti che divergono a volte solo per pochi elementi, ma che, se non debitamente compilati, impediscono l’avvio dell’attività".

"Ma l’attenzione alle imprese si traduce anche in impegno a favore delle comunità in cui queste realtà operano - prosegue Valenti -. Partendo dagli appalti a km 0, con la richiesta di frazionare i lavori per consentire l’accesso alla gara alle piccole realtà locali, troppo spesso escluse a vantaggio di realtà maggiormente strutturate, ma che non hanno legami con il nostro territorio e che di fatto sottraggono risorse al nostro sistema produttivo e, di conseguenza, ricadute positive per l’occupazione locale. Altro nodo da sciogliere sono gli operatori abusivi che popolano il sommerso, quel mondo parallelo in cui non esistono regole e che produce danni ingenti alle casse dello Stato, alle imprese regolari, ai consumatori. Tasto dolente sono le infrastrutture materiali e immateriali, dall’ammodernamento della via Emilia, così da mettere in sicurezza anche l’area industriale di Panighina, a quelle immateriali, in primis internet veloce".

Per Confartigianato, continua Valenti, "l’intero territorio è in grado di offrire molteplici opportunità turistiche: il forlivese gode di tutti gli elementi per soddisfare il visitatore alla ricerca di luoghi che offrano cultura, storia, enogastronomia, bellezze paesaggistiche e persino itinerari legati ai luoghi di culto, come i cammini religiosi". Nel corso del primo confronto, la candidata Gessica Allegni della lista “Insieme per Bertinoro” ha sottolineato "la vicinanza del suo programma alle richieste degli imprenditori associati", evidenziando "il forte radicamento del tessuto imprenditoriale a Bertinoro", confermando "la priorità degli investimenti per la digitalizzazione e per migliori collegamenti viari", e ponendo l’accento ""sul tema della formazione per l’impresa. "La presenza del Ceub a Bertinoro pone la sfida di creare un collegamento fra alta formazione e innovazione al servizio dell’impresa per lo sviluppo del sistema produttivo locale", aggiunge Valenti. Allegni ha esposto le sue priorità, rimarcando "l’importanza di affidare i lavori necessari ad aziende del territorio, così da monitorare più agevolmente l’avanzamento dei lavori per scongiurare le lungaggini e le battute d’arresto che hanno caratterizzato alcuni recenti cantieri nel bertinorese".

La candidata Barbara Asioli della lista civica Bartnora ha sottolineato la volontà, se eletta, "di istituire un tavolo di confronto permanente delle imprese, per confrontarsi con le associazioni di categoria sulle criticità e i bisogni del sistema produttivo locale, in primis sul tema delle infrastrutture". Asioli ha infatti spiegato che, dal suo punto di vista, "in questi ultimi anni nel comune è mancato il dialogo dell’amministrazione coi cittadini e il mondo produttivo, elemento chiave per il buon governo del territorio. Il comune di Bertinoro ha due anime forti, da una parte la vocazione turistica ed enogastronomica del Colle, dall’altra l’anima manifatturiera delle frazioni poste lungo la via Emilia". Tra gli impegni della candidata "quello di creare una sinergia con gli altri comuni per dar vita a un percorso turistico integrato, che coniughi le diverse tipicità del nostro comprensorio".