Elezioni a Bertinoro, partecipazione alla cena con Elly Schlein. Allegni: "Progetti concreti per il futuro"

Oltre 150 persone hanno partecipato giovedì sera alla cena a sostegno della lista "Insieme per Bertinoro", che si è tenuta al centro sportivo di Fratta Terme alla presenza del candidato sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, e del vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein. Entrambe durante l'incontro hanno sottolineato "la centralità del welfare e della salute dei cittadini", rimarcando inoltre "come la transizione ecologica rappresenti una grande opportunità di sviluppo del territorio".

Erano presenti i candidati consiglieri e molte sostenitrici e sostenitori della lista. In attesa dell'appuntamento con Stefano Bonaccini di martedì prossimo, la campagna elettorale prosegue all'insegna dell'incontro e del confronto con le cittadine e i cittadini delle varie frazioni. "Abbiamo un progetto concreto per Bertinoro e il suo futuro, non permetteremo alla destra che sostiene la lista avversaria di piantare una bandierina politica sulle elezioni amministrative di Bertinoro", conclude Allegni.