Elezioni a Bertinoro, si chiude la campagna elettorale di Allegni: "Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini"

Si chiude la campagna elettorale della "lista Insieme per Bertinoro" che sostiene la candidatura a sindaco di Gessica Allegni. "In oltre un mese di campagna elettorale siamo stati in tutte le frazioni, in tantissime case, ascoltando i cittadini, le loro esigenze, le loro richieste - esordisce Allegni -. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, mentre la lista avversaria si concentrava in una propaganda "contro" e senza proposte, abbiamo continuato a parlare del futuro di Bertinoro".

La campagna elettorale si concluderà con due appuntamenti, venerdì: alle 18,30 un aperitivo alla Pizzeria All’Ora, in via Consolare 2563 a Panighina di Bertinoro e alle 20.30 a Fratta Terme al Centro sportivo in via Superga 190 con cena conviviale a base di piadina, patatine fritte e bevande accompagnata dalla musica dei Brass to House. "Tutte le cittadine ed i cittadini che intendono fare "Una scelta d'amore per Bertinoro" sono invitati", conclude..