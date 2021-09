Elezioni a Bertinoro, un "Centro di promozione e tutela della salute": Allegni presenta il progetto

Venerdì alle 20:30 ci sarà un appuntamento al bar Retro di Santa Maria Nuova Spallicci in via della Palestra 133 sul tema salute e welfare

Proseguono gli incontri della lista "Insieme per Bertinoro" e della candidata sindaco Gessica Allegni. Venerdì alle 20:30 ci sarà un appuntamento al bar Retro di Santa Maria Nuova Spallicci in via della Palestra 133 sul tema salute e welfare. "Tutela della salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della comunità" è il titolo dell'incontro che vedrà la partecipazione di Vasco Errani, Giovanni Bissoni e Claudio Calboli.

"Presenteremo il nostro progetto per la realizzazione di un "Centro di promozione e tutela della salute" e le nostre proposte per risolvere il problema legato all'accessibilità dell'ambulatorio e a una maggior presenza dei medici di base a Santa Maria Nuova", annuncia Allegni. Saranno presenti le candidate e i candidati della lista.