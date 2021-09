Elezioni a Bertinoro, un "impegno di lavoro" per il prossimo mandato: Cna incontra le candidate sindaco

Lunedì la presidenza di Cna Colline forlivesi ha incontrato le candidate a sindaco per il Comune di Bertinoro, in previsione delle prossime elezioni amministrative di domenica e lunedì. Gli incontri, che si sono svolti individualmente con ciascuna candidata nella sede di Cna di Forlimpopoli, hanno visto la partecipazione di Barbara Asioli per la Lista “Bartnora” e di Gessica Allegni per la Lista “Insieme per Bertinoro”. Il presidente di Cna Colline forlivesi, Villiam Antonelli, ha presentato e consegnato il documento contenente le richieste di Cna e delle imprese rappresentate.

Il responsabile di Area Cna Colline forlivesi, Giovanni Montevecchi ha introdotto la serata: "Cpme Cna siamo un’associazione molto radicata nel territorio delle Colline forlivesi, dove abbiamo ben 8 sedi e dove rappresentiamo oltre 1.200 imprese, che spaziano tra i vari settori, ma con particolare presenza nell’artigianato di produzione e di servizio". A seguire, Antonelli ha presentato il documento con le richieste per le imprese associate: "Sono cinque le tematiche ritenute di assoluta priorità per le imprese rappresentate: politiche sovracomunali, per mettere in atto politiche coerenti ed uniformi in un ambito territorialmente allargato, e nel contempo garantire la tutela del territorio e delle frazioni di Bertinoro; fiscalità locale, fondata sui principi dell’equità e dello sviluppo perseguibile; semplificazione, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e liberare tempo e risorse; sostegno alle imprese ed al lavoro, puntando a mantenere nel territorio gli appalti locali e premiando i percorsi di rigenerazione urbana e continuità d’impresa; lotta all’abusivismo, per porre un freno alle azioni illegali che minano la concorrenza ed il mercato".

Le candidate hanno convenuto sulla attualità delle tematiche proposte e si sono dichiarate disponibili ad operare in collaborazione con Cna, per individuare le opportune soluzioni. Al termine dell’incontro dopo la consegna del documento contenente le proposte di Cna, è stato inoltre presentato alle candidate l’appello di Avviso pubblico "Solo voti puliti", documento che in occasione delle elezioni Amministrative e Regionali, viene presentato ai candidati. Proposta che entrambe le candidate hanno accolto favorevolmente e formalmente sottoscritto. "Cna continuerà a presidiare i temi importanti per le imprese in maniera continuativa durante l’intero mandato - afferma Montevecchi - a partire da una forte convinzione: solo se politica, cittadini e imprese hanno una visione e un orizzonte comune, si potranno raggiungere importanti risultati per il territorio. Siamo tutti noi a fare la differenza".