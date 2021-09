Elezioni a Bertinoro, una settimana densa di appuntamenti per il candidato sindaco Gessica Allegni

Sono diversi gli eventi pubblici del candidato sindaco della “Insieme per Bertinoro” Gessica Allegni in programma questa settimana. Mercoledì la lista verrà presentata all'Ex Circolo Arci di San Pietro in Guardiano, anche alla presenza di tutti i candidati consiglieri del territorio. Giovedì alle 20, al Centro Sportivo di Fratta Terme, in via Superga 190, ci sarà una cena di autofinanziamento in cui sarà presente, per un confronto diretto con la cittadinanza, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein (per Prenotazioni 348-2490922 oppure 335-1019422).

Venerdi alle 18.30 all'enoteca Colonna Panorama di Bertinoro, in occasione dello Sciopero Globale per il Clima, ci sarà un aperitivo elettorale con la presenza, per discutere di riconversione ecologica e soluzioni per superare l'emergenza climatica, Eleonora Evi, Europarlamentare Europea Verdi/Ale. Martedì 28 è atteso il presidente della Regione Stefano Bonaccini: appuntamento alle ore 19.00, a Santa Maria Nuova Spallicci in via della Palestra, 133 (Retro pub).