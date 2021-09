Elezioni a Bertinoro, welfare e politiche giovani al centro di una cena con Gessica Allegni e il vicepresidente della Regione Elly Schlein

Giovedì alle 20, al centro sportivo di Fratta Terme, in via Superga 190, si terrà la cena di sottoscrizione a sostegno della campagna elettorale di Gessica Allegni, candidato sindaco di Insieme per Bertinoro, insieme a Elly Schlein. "La presenza della vicepresidente dell'Emilia-Romagna, con delega al Welfare, ci consentirà, tra gli altri, di affrontare temi a cui teniamo molto e che sono al centro del nostro programma - esordisce Allegni -. Il nostro Comune ha investito molto nelle politiche sociali, senza risparmiare mai un solo euro".

"Sotto il mio assessorato sono partiti i progetti dello sportello sociale e dell'operatore di territorio, ogni anno diamo contributi, attingendo dal nostro bilancio, per sostenere le famiglie nel pagamento di affitto e utenze e vogliamo rendere queste misure strutturali - illustra -. Abbiamo fatto un grande investimento nel ripristino di alloggi Erp e proprio in questi giorni sono in corso i lavori di sdoppiamento di un alloggio in via Ugolini, che ci consentirà di snellire ulteriormente la graduatoria di chi attende l'assegnazione di una casa popolare, abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni sociali e con la nostra rete di volontariato che dobbiamo sostenere e coordinare maggiormente per favorire una progettazione comune. Lo diciamo sempre: per noi le persone e la loro cura vengono prima di tutto".

Durante l'evento si discuterà inoltre di politiche giovanili e di lotta al cambiamento climatico, argomenti importanti per le giovani generazioni di cittadini bertinoresi. Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi al numero 348-2490922 oppure 335-1019422. Potrà partecipare anche chi intende solamente assistere al dibattito.