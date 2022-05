Elezioni a Castrocaro, Billi presenta la sua squadra: "Il centrodestra appoggia compatto il nostro progetto"

Il candidato a sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi ha annunciato i 12 componenti della Lista Civica “Per Billi Sindaco” che lo sosterranno nella corsa alle prossime elezioni amministrative. "Siamo riusciti nell'intento di proporre agli elettori un gruppo unito, motivato ed equilibrato per esprimere competenze e territorialità - sono le parole dell'aspirante primo cittadino -. Credo sia la squadra giusta per rappresentare nei prossimi cinque anni gli interessi reali dell'intera cittadinanza in maniera stabile, propositiva e senza personalismi. Perciò voglio ringraziare di cuore le candidate e i candidati che si sono messi a disposizione con tanto entusiasmo".

"Il centrodestra cinque anni fa era diviso - ha ricordato Billi -. Oggi no e appoggia compatto il nostro progetto: questo per me è un valore aggiunto. D'altra parte i componenti della nostra lista civica provengono tutti dalla società civile, perciò appartengono e risponderanno ad un solo partito: quello dei cittadini di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare che chiedono un cambio di passo per il proprio territorio e per la propria comunità. La nostra esperienza, poi, non intende limitarsi al contributo mio e dei dodici candidati consiglieri. Quotidianamente ci relazioniamo con tanti sostenitori, esperti e concittadini che intendiamo coinvolgere per garantire al nostro Comune un'opportunità concreta di miglioramento. Al nostro fianco, ad esempio, collaborano persone come Francesca Metri, che da Sindaco riuscì a trovare significative risorse nonostante le ristrettezze economiche di allora e ancora oggi potrà darci preziosi consigli per intercettare nuovi finanziamenti, magari attraverso il Pnrr".

Poi la chiosa: "Siamo pronti a sottoporre agli elettori un programma di rinnovamento e riorganizzazione del nostro Comune basato sull'unità d'intenti e nel rispetto dell'identità locale. Pensiamo che la nostra comunità meriti un'amministrazione disponibile ad ascoltare la cittadinanza e ad impegnarsi dal primo all'ultimo giorno del mandato. Per questo ci siamo messi messi in gioco con determinazione, spirito di servizio e senso civico". Questi i nomi dei 12 componenti la Lista Civica “Per Billi Sindaco”: Elisa Bassani, Maurizio Bresciani, Catia Conficoni, Alessandro Ferrini, Luca Frassineti, Mauro Maraldi, Elia Oliva, Massimo Paolini, Elisa Piccolomini, Daniele Vallicelli, Fabio Vespignani e Silvia Zoli.

I candidati al Consiglio comunale

Elisa Bassani, classe 1970, da 25 anni vive e lavora a Terra del Sole come commessa. Appassionata di tango argentino è membro dello staff dell'Associazione Romagna Portegna.

Maurizio Bresciani, nato nel 1955, da 42 anni svolge attività di commerciante a Terra del Sole. Amante dello sport e particolarmente della bicicletta.

Catia Conficoni, classe 1965, impiegata presso Ospedali Privati Forlì. Ideatrice, organizzatrice e direttore artistico per 18 anni di Vocine Nuove. Ha stretto relazioni con eventi collaterali al Festival di Sanremo e partecipato con alcuni giovani talenti allo Junior Eurovision song contest a Malta, consolidando il binomio Castrocaro-Musica. Iscritta alla S.I.A.E. come autrice parte letteraria e compositrice musicale.

Alessandro Ferrini, 42 anni, infermiere in Rianimazione presso ospedale Morgagni Asl Forlì e rappresentante sindacale NurSind presso l'azienda sanitaria locale. Consigliere Comunale uscente, vanta numerose esperienze in associazioni paesane di volontariato, ma anche sociali e sanitarie, come l'Unitalsi e la Croce Rossa. Dal 1992 suona nel corpo bandistico cittadino.

Luca Frassineti, 35 anni, è imprenditore nel settore automobilistico e da sei anni gestisce la sua officina meccanica a Forlì. Legatissimo a Castrocaro ed, in particolare, alla frazione di Bagnolo dove è cresciuto poiché i suoi nonni gestivano uno storico ristorante di cucina tipica romagnola. Appassionato di tradizioni locali vorrebbe maggior coinvolgimento per la sua generazione nelle politiche del paese.

Mauro Maraldi, classe 1957, attualmente pensionato con una vita lavorativa interamente dedicata alla Federazione Coldiretti di Forlì e alle problematiche dei coltivatori locali.

Elia Oliva, nato nel 1998, impiegato tecnico e socio nell’azienda a conduzione familiare operante nel settore industriale. Attivo da oltre 10 anni nell’associazionismo terrasolano e, in particolare, nel gruppo degli Sbandieratori, Musici e Uomini d'Armi del quale è componente fin dagli storici traguardi ai Campionati Italiani Under 18.

Massimo Paolini, terrasolano, 62 anni, ha ricoperto per 35 anni il ruolo di direttore commerciale del gruppo Partesa Heineken, in pensione da maggio 2021. Conoscitore delle problematiche dei pubblici esercizi, ma anche appassionato di sport e, in particolare, di podistica.

Elisa Piccolomini, nata nel 1972, di Pieve Salutare, dove gestisce il bar trattoria "Quinta Generazione" portando avanti le tradizioni enogastronomiche tipiche Romagnole in quello che fin dagli anni sessanta era il locale gestito dai suoi nonni materni.

Daniele Vallicelli, nato nel 1961, da sempre impiegato in organizzazioni di rappresentanza e servizi degli artigiani e delle piccole e medie imprese con ruoli di responsabilità. Consigliere Comunale a Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 1992 al 1997 e dal 2017 al 2022 come Capogruppo di Casa Civica. Presidente del consorzio di promozione turistica “Castrumcari” negli anni 2000.

Fabio Vespignani, classe 1979, castrocarese da sempre e geometra in libera professione. Per tanti anni ha dedicato la sua passione sportiva ai colori bianco-rosso del calcio Castrocaro. Fa parte del consiglio comunale di istituto e del comitato genitori di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Silvia Zoli, nata nel 1967, terrasolana, ex bandista. Avvocato abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.