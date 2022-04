Elezioni a Castrocaro, Billi: "Serve un'area feste attrezzata e pronta all'uso"

Per il candidato sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, continuano gli incontri con la cittadinanza e già si definiscono alcuni punti distintivi del futuro programma da sottoporre agli elettori: fra questi sicuramente ci sarà la realizzazione di un'area feste comunale attrezzata.

“Mi sono candidato per fare il sindaco, che per me significa rappresentare l'intera comunità di Castrocaro, Terra del Sole e Pieve Salutare - esordisce -. Per questo l'unica cosa che mi interessa è garantire al mio Comune un nuovo progetto amministrativo inclusivo, stabile, equilibrato e concreto.Quotidianamente ci confrontiamo con i cittadini perfezionando i punti del programma che intendiamo sottoporre agli elettori. Fra le mancanze che mi vengono segnalate più frequentemente, a parte la palestra scolastica, c'è quella di un'area feste comunale attrezzata, come ve ne sono in molte altre località limitrofe".

"In effetti la crescente burocrazia, i costi aumentati e lo sforzo richiesto al volontariato renderanno in futuro sempre più difficoltoso l'allestimento di strutture temporanee, come accadeva una volta, da smontare e rimontare tutte le volte anche per pochi giorni, rincorrendo i permessi per realizzare eventi e sagre - continua -. Un'area feste comunale pronta all'uso, invece, garantirebbe un indiscutibile incentivo per chiunque volesse organizzare una manifestazione nel nostro Comune: associazioni, comitato genitori, privati o, ad esempio, un gruppo di giovani che volesse mettersi in gioco. Inoltre, se concepita nella giusta maniera, una simile struttura potrebbe ospitare diverse attività, diventando uno spazio a disposizione della cittadinanza per corsi, musica, incontri e intrattenimento".

"Considerando che non abbiamo nemmeno un teatro comunale, un'area feste ben strutturata potrebbe rispondere a numerose esigenze per vivacizzare la nostra località. Credo che, con il giusto approccio amministrativo e le soluzioni più opportune, un'opera del genere sia realizzabile in tempi ragionevoli - conclude -. In generale penso sia importante riorganizzarci e attrezzare gli spazi che fortunatamente abbiamo a disposizione per aumentare l'offerta destinata a turisti e residenti. Per questo l'area feste comunale sarà uno dei primi punti del nostro programma che intendiamo proporre e concretizzare se i cittadini ci daranno fiducia alle elezioni del 12 giugno".