Elezioni a Castrocaro, Billi sul turismo: "In questi 5 anni nulla di concreto per rendere più accogliente il territorio"

"Con le possibilità del digitale, come la realtà aumentata, potremmo attirare molti visitatori nei nostri centri storici proponendo un'esperienza coinvolgente e all'avanguardia". Così il candidato a sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, evidenziando che "in questa maniera si potrebbero mostrare i luoghi com'erano nell'epoca storica, distinguendoci come attrazione culturale e arricchendo la nostra offerta collegata ai musei e alla rievocazione storica”.

Questo, viene rimarcato, "è un obiettivo programmatico" del candidato sostenuto dal centrodestra: "Lo chiamano “turismo immersivo”, ma, in pratica, permetterebbe di raccontare i nostri borghi come in una specie di video game, richiamando famiglie, scolaresche e curiosi. In futuro sarà la normalità, ma oggi potremmo arrivare fra i primi a sperimentare questa modalità di fruizione dei beni culturali. Accanto a ciò, tuttavia, è urgente riorganizzare il nostro territorio in termini di decoro, ordinaria manutenzione e arredo urbano. Infatti in questo mandato si è parlato tanto di turismo, ma l'amministrazione non ha fatto nulla rendere più accoglienti i nostri paesi, né possono bastare i progetti dell'ultima ora trasformati in spot elettorali".

Poi attacca: "Abbiamo perso cinque anni. Ciò comporterà uno sforzo di pianificazione per interventi che non sono né di destra, né di sinistra: sono necessari e basta. Occorrerà pensare a ingressi cittadini che diano il benvenuto ai visitatori. Sarà utile abbellire i nostri spazi e rinnovare le insegne turistiche a cominciare dai centri storici: a Castrocaro sono completamente assenti, mentre a Terra del Sole ci presentiamo ancora con tabelle gialle ormai decrepite e con le lettere mezze cancellate. Serve una riqualificazione generale della nostra immagine turistica, coinvolgendo chi vive, lavora o fa volontariato nel nostro Comune".

"Ciò significa tornare a valorizzare, rinnovandoli, gli ambiti sui quali abbiamo già una lunga esperienza, come eventi musicali e rievocazione storica, ma anche sfruttare l'identità termale e di città delle acque, che sembra non interessare più alla politica locale. Però credo sia giusto insistere su un concetto che ritengo indiscutibile: un comune turistico non può permettersi certi livelli di degrado e trascuratezza - rimarca -. Ci sarà molto da lavorare perché in cinque anni non si è visto nulla di concreto, mentre il nostro progetto di riordino del sistema territoriale parte da un concetto al quale crediamo molto: e cioè che una località che si visita volentieri, è innanzitutto una località curata, dove si vive bene".

Un segnale turistico a Terra del Sole