Elezioni a Castrocaro, Bonaccini al fianco di Tonellato: "Con la Regione potenziati i servizi sociali"

Ultime settimane di campagna elettorale prima del voto del 12 giugno prossimo. A sostenere il candidato sindaco Marianna Tonellato anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Giovedì sera si è svolto in piazza del Buonincontro un appuntamento alla presenza del governatore dell'Emilia Romagna nel corso del quale Tonellato ha presentato le proposte per il futuro di Castrocaro. “In questi anni abbiamo lavorato in continua sinergia con la Regione Emilia-Romagna, portando avanti lo sviluppo economico e turistico della città, con un’attenzione particolare al potenziamento dei servizi sociali per le persone più bisognose", sono le parole di Tonellato.

"Anche la cultura ha avuto uno spazio importante con la realizzazione di alcune mostre di grande valore, a cui la Regione ha contribuito attivamente e che hanno portato nella città molti visitatori e aggiunto ulteriori potenzialità al turismo slow dei cammini, del bike e a quello del benessere termale - ha aggiunto il primo cittadino uscente -. Importante il contributo dato al Progetto della Romagna-Toscana, senza dimenticare il Progetto della Casa di Comunità, nuova denominazione della Casa della Salute, che sarà pronta entro il 30 novembre 2025 a Castrocaro; infatti l’amministrazione comunale ha individuato il terreno d’intesa con l’Ausl, e all’interno di questa nuova struttura moderna si troveranno Cup e ambulatori medici. Un progetto che non si può realizzare senza l’appoggio della Regione, oltre che di Ausl e ringrazio per questo l’intesa e il sostegno fin ad ora ricevuto".

"Tanti sono comunque stati i contributi che questa amministrazione ha già intercettato negli scorsi anni per le riqualificazioni urbane e per il welfare - ha rimarcato Tonellato -. Un rapporto positivo e costruttivo quello tra questa amministrazione e tutta la giunta regionale, oltre che con il presidente Stefano Bonaccini. Legame dimostrato anche dai tanti componenti della Giunta regionale venuti a sostenermi. Oltre al presidente infatti, è già stato con noi Raffaele Donini Assessore alla Sanità e Andrea Corsini, assessore ai trasporti, mobilità, infrastrutture, turismo e commercio. Inoltre, sabato sarà qui a Castrocaro per sostenermi la presidente del Consiglio Regionale Emma Petitti. Questo ad avvalorare e confermare il positivo legame instaurato tra gli enti, che porteremo avanti, se saremo scelti ancora una volta ad amministrare questa splendida città".