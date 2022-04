Elezioni a Castrocaro, ci sarà una terza lista con Filippo Turchi: "Sarà svincolata dai partiti"

Alle prossime elezioni amministrative di Castrocaro Terme e Terra del Sole ci sarà una terza lista "svincolata dai partiti" che vedrà tra i protagonisti Filippo Turchi, Bruno Benericetti e Riccardo Merendi. Ad annunciarlo è lo stesso Merendi, consigliere indipendente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, specificando che non ha "nulla da eccepire sulla persona di Francesco Billi (candidato sindaco scelto dal centrodestra, ndr)", che "è un amico da anni. Più di una

riserva, invece nutro sulla possibilità di presentarsi come il "nuovo"; di poter essere realmente civico ed indipendente dalle dinamiche politiche e dagli appetiti partitici di chi lo sostiene, anzi lo ha nominato e presentato alla stampa ancor prima che sciogliesse la riserva sulla candidatura".

Per Merendi "sarà arduo per l'amico Billi, porre in essere politiche genuinamente trasversali ancorate al buon senso ed al contempo ossequiare i politici che lo han scelto. A ogni buon conto gli auguro che l'anelito al civismo ed alla indipendenza che sembra muoverlo non s'infranga contro la realtà. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole merita e necessita di politiche lungimiranti. È un concentrato di bellezza artistica, rilevanza archeologica e attrazioni di natura sociale, culinaria ed estetica. Potrebbe rappresentare la nuova città, ma in un'ottica avanguardistica, che pone al centro dell'attenzione un turismo sostenibile e comunitario; un turismo che possa condurre il settore terziario a una ripartenza differente. Assieme a Filippo Turchi, Bruno Benericetti ed altri componenti la squadra, stiamo lavorando alla creazione di una lista veramente terza e svincolata dai partiti".