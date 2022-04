Elezioni a Castrocaro, Di Maio a sostegno di Tonellato: "Mai avuto dubbi sulla sua ricandidatura"

Il deputato romagnolo Marco Di Maio conferma il suo sostegno alla sindaca di Castrocaro Marianna Tonellato, ricandidata alle elezioni di giugno, ribadendo un legame di collaborazione istituzionale e amicizia ormai consolidato. "In questi cinque anni, gli scettici che nel 2017 storsero il naso perché proponemmo una ragazza “troppo inesperta” secondo qualcuno, hanno potuto ricredersi. I risultati amministrativi raggiunti dicono più di molte parole - afferma -. Per noi, per me in particolare, è naturale sostenerla. Non solo per l’intuizione di cinque anni fa e l’insistenza con cui ci siamo impegnati allora per averla candidata, ma anche per i molti momenti vissuti insieme".

"Sul palco della Leopolda a Firenze nell’evento fondativo di Italia Viva e su quello della nostra prima assemblea nazionale - ricorda -; nella nostra prima scuola politica per under30, che con Matteo Renzi abbiamo voluto proprio a Castrocaro; in molte occasioni e battaglie comuni sul territorio. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla bontà della sua ricandidatura, anche quando altri cercavano di metterla in discussione o addirittura sabotarla. Una follia, per fortuna evitata", ricorda ancora il parlamentare romagnolo alludendo ai tentativi dei mesi scorsi di trovare un'alternativa alla sindaca uscente, "anche da parte di alcuni di quelli che oggi si spellano le mani per applaudirla. Ora, dunque, comincia una campagna elettorale non solo per vincere queste elezioni; ma anche per costruire il futuro di questa comunità e del grande potenziale ancora inespresso e di un territorio ben più ampio dei confini comunali. Forza Marianna!".