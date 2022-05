Elezioni a Castrocaro, fitta agenda di incontri per Marianna Tonellato: atteso anche Bonaccini

Prosegue a Castrocaro Terme e Terra del Sole il ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni amministrative del candidato sindaco Marianna Tonellato. Venerdì 20 maggio, alle 18, il primo cittadino uscente dialogherà con Isabella Conti su "politiche per la famiglia e gli asili nido" e l’esperienza di San Lazzaro di Savena. Martedì 24, alle 18, a Casa Matta, appuntamento con l'assessore regionale Andrea Corsini, con focus su attività produttive, ripartenza e incentivi e politiche per il turismo dell’entroterra. Giovedì 26 maggio, alle 21 in Piazza Buonincontro, è atteso l'intervento del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mentre il 28 maggio alle 18.30 è previsto un incontro con il presidente dell'assemblea regionale, Emma Petitti (luogo da concordare). Il 30 maggio alle 18 è programmato un incontro con il senatore e già governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani (luogo da concordare), mentre il primo giugno alle 18 si parlerà di cultura e Unesco con l'assessore regionale Mauro Felicori.