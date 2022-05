Elezioni a Castrocaro, il candidato sindaco Billi incontra il sottosegretario all'Agricoltura

Continuano per il candidato sindaco Francesco Billi i confronti con le istituzioni nazionali sulle problematiche delle categorie locali. Dopo la visita del Ministro al Turismo, avvenuta venerdì 22 aprile, Martedì sarà la volta del Sottosegretario ed ex Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio. Il senatore, insieme all'Onorevole Jacopo Morrone, sono attesi a metà mattinata sul colle di Sadurano presso l'Azienda Fiorentini Vini e poi si sposteranno alla Tenuta Pennita in Via Pianello a Terra del Sole. All'incontro parteciperanno il candidato sindaco Billi e alcuni membri del Comitato Elettorale della Lista Civica per Billi Sindaco.