Elezioni a Castrocaro, il candidato Turchi tira dritto: "Non mi sottraggo alla competizione"

“La vecchia politica, quella dei partiti, dei personalismi e delle rendite di posizione, alla notizia che mi sarei candidato a sindaco di Castrocaro, con il sostegno di ampie parti della società civile, di personalità di spicco e intellettuali come Vittorio Sgarbi, s'è subito attivata. S'è messa in moto nel peggiore dei modi, con telefonate, contatti, messaggi, diciamo pure con pressioni indebite, per farci desistere dall'andare avanti. Chi mi conosce sa che, da ex sportivo che non si sottrae alla competizione, non mi piego a squallidi ricatti e che, semmai, la tensione e preoccupazione degli avversari mi galvanizza”. Lo scrive in una nota Filippo Turchi, candidato sindaco civico sostenuto da Rinascimento di Vittorio Sgarbi, già consigliere comunale uscente della lista civica ‘Noi di Castrocaro’ .

“Nelle ultime 48 ore all'indomani dell'appello di Sgarbi a mio favore, politici espressione di un vecchio modo di fare politica si sono scatenati con telefonate, messaggi e contatti non richiesti e soprattutto non graditi per gettare discredito sulla lista e sul progetto che intendiamo portare avanti per il bene della città in cui viviamo. Fermatevi e pensate, semmai, a giustificare la vostra avventura elettorale, già partita col piede sbagliato, perché non inclusiva, imbrigliata nelle logiche di partito e di corrente, avulsa dalla realtà locale e dagli interessi economico-sociali di Castrocaro”: aggiunge Turchi.

Ed anche dall' entourage di Vittorio Sgarbi che con ‘Io apro Rinascimento’, il movimento nato dagli attivisti di ”io apro”, ha ufficializzato in queste ore il pieno appoggio alla candidatura a sindaco di Filippo Turchi, confermano il clima che viene definito senza mezzi termini di “reazioni sconsiderate". Ed infine: "Triplicheremo gli sforzi per offrire alla città quella che Sgarbi ha evocato come una rivoluzione, una sorpresa, una speranza di rinascita per la nostra comunità”. Turchi dopo Pasqua presenterà ufficialmente della candidatura e del programma della lista.