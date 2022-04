Elezioni a Castrocaro, il centrodestra appoggia la candidatura di Francesco Billi: "Persona largamente rappresentativa"

Francesco Billi ha sciolto ogni riserva e ha accettato la candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali a Castrocaro Terme e Terra del Sole. “Sapendo di interpretare l’auspicio della maggioranza degli elettori di Castrocaro Terme e Terra del Sole, siamo soddisfatti di aver individuato nella persona di Francesco Billi il candidato sindaco da sostenere in maniera compatta alle prossime elezioni comunali di Castrocaro - spiegano i segretari di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - Francesco Billi è una persona di provata credibilità e competenza, largamente rappresentativa del paese, che ha già dimostrato in passato di saper interpretare il ruolo di amministratore locale con impegno, dedizione, equilibrio e senso istituzionale. La sua candidatura rispecchia coerentemente i valori del centrodestra e ci consente di convergere con convinzione su un unico nome e un unico programma, ritrovando nel territorio quell'unità mancata cinque anni fa quando si regalò il Municipio alla sinistra per diversità di vedute e incomprensioni".

"Siamo convinti che il paese meriti un rilancio politico concreto - proseguono i segretari dei partiti di centrodestra - Per superare le difficoltà del presente sentiamo, quindi, il dovere di riconsegnarlo ad un progetto solido, unitario, con una guida municipale adeguata e capace di fornire risposte efficaci alle tante esigenze dell'intera cittadinanza. È sotto gli occhi di tutti il progressivo deperimento di questa località, per questo crediamo che la candidatura di Francesco Billi, sollecitata dai cittadini, fatta propria e sostenuta dal centrodestra, possa ridare fiducia al territorio, aggregare una considerevole parte della comunità e promuovere iniziative per l'auspicata rinascita sociale e economica di questo territorio. Già in passato i nostri partiti sono stati in grado di garantire a questo Comune una classe dirigente decisamente all'altezza delle numerose sfide territoriali. Siamo quindi convinti che questa autorevole candidatura saprà catalizzare nelle prossime settimane tutti gli ambiti civici che auspicano un'alternanza nel governo municipale da troppi anni in mano al centrosinistra".