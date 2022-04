Elezioni a Castrocaro, il civico Filippo Turchi chiede l'appoggio di Rinascimento di Vittorio Sgarbi

Il candidato civico di Castrocaro Filippo Turchi, il terzo contendente alla poltrona di primo cittadino, tra la sindaca uscente Marianna Tonellato per il centro-sinistra e Francesco Billi per il centro-destra, vedrò l'appoggio della formazione politica 'Io apro - Rinascimento' di Vittorio Sgarbi. Turchi ha chiesto l'appoggio al critico d'arte tramite un videomessaggio postato sulla pagina Fb nazionale di Vittorio Sgarbi, registrato da Sauro Moretti, il forlivese braccio destro di Sgarbi. La formazione politica di Sgarbi ha preso la denominazione accanto a quella tradizionale di "Rinascimento", anche "Io apro", andando così ad incontrare il movimento di commercianti e piccoli imprenditori che hanno protestato durante i lockdown contro le chiusure. Turchi nel videomessaggio ha spiegato di essere "un grande fan di Sgarbi". E attacca: "A Castrocaro siamo burattini schiavizzati da dirigenti di partito. Vedo Sgarbi come l'unico politico in grado di dare una mano questo paese".