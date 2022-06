Elezioni, a Castrocaro il confronto elettorale organizzato da Cna

Sala gremita al Padiglione delle Terme di Castrocaro per il confronto elettorale fra i tre candidati a sindaco organizzato da CNA Colline forlivesi, che si è tenuto nella serata di ieri, martedì 31 maggio. Gli organizzatori hanno dovuto più volte aggiungere sedie nella sala, per accogliere gli oltre 250 tra imprese e cittadini che sono intervenuti all’evento, l’unico faccia a faccia della campagna elettorale che ha visto a confronto i tre candidati Francesco Billi (Per Billi Sindaco), Marianna Tonellato (Insieme per Crescere) e Filippo Turchi (Noi di Castrocaro per Turchi Sindaco).

L’incontro organizzato e condotto da CNA, è stato introdotto da Villiam Antonelli presidente di CNA Colline forlivesi, che ha posto al centro del dibattito problematiche e proposte delle imprese, partendo da un vero e proprio “manifesto” presentato dall’associazione ai candidati.

Vivace e sempre corretta nei toni la discussione, moderata dal direttore di Forlì Today Fabio Campanella, che ha visto i candidati confrontare le proprie visioni e proposte su diversi temi, suggeriti da CNA: le politiche sovracomunali, la fiscalità locale, la semplificazione, il sostegno alle imprese, la lotta all’abusivismo e la sicurezza.