Elezioni a Castrocaro, il Nuovo Psi a sostegno del candidato sindaco Billi: "Con Vallicelli un'accoppiata di competenza"

Il Nuovo Psi a sostegno della candidatura a sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole di Francesco Billi. Argomenta il segretario provinciale del Nuovo Psdi, Raffaele Procicchiani: "Per le elezioni di Castrocaro il centro destra ha rimediato all’errore delle ultime elezioni che presentandosi divisi ha perso il comune impedendo quella continuità ammnistrative che sarebbe servita al paese per consolidare i risultati importanti raggiunti con la giunta Medri, questa volta presentandosi uniti sicuramente si uscirà vincenti. Per questo appoggeremo con convinzione il candidato sindaco Billi e come consigliere Daniele Valicelli, un'accoppiata di sicura competenza che assicurerà al paese l’amministrazione che merita".