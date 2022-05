Elezioni a Castrocaro, inaugurato il comitato di Tonellato: “Abbiamo un territorio unico”

È stato inaugurata la sede elettorale del Comitato a sostegno del sindaco e candidato Marianna Tonellato per le elezioni del prossimo 12 giugno 2022. In tantissimi presenti al taglio del nastro, in Piazza Mazzini. Un momento per la Sindaca per incontrare i suoi sostenitori e iniziare a presentare pubblicamente il programma, il quale, come già annunciato, prende il nome di “Agenda 2027” e si basa su tre pilasti: le persone, la cura del territorio, e l’innovazione necessaria per avere una località sempre competitiva.

"Castrocaro deve essere innanzitutto un luogo dove crescere bene i nostri figli e dove è un piacere abitare, dove ci si prende cura della famiglia e della persona, e che allo stesso tempo guardi sempre avanti. - ha dichiarato Tonellato. - Un programma, quello elettorale a cui stanno lavorando tantissime persone, nato da un confronto molto partecipato dai cittadini e dai sostenitori fin dai mesi passati, ero condiviso e implementato anche grazie alle forze politiche che sostengono la nostra lista. Al primo posto del programma, la Salute e il Welfare, pilastri fondamentali per il benessere di una comunità, insieme alla famiglia e al valore fondamentale delle scuole e dell’educazione. “Agenda 2027” vede al suo interno diversi punti importanti come la creazione della Casa della Salute, l’ampliamento della Biblioteca e la valorizzazione del centro storico con la riapertura dei locali sfitti attraverso incentivi e sgravi fiscali su Tari ed Imu".

Tante anche le opere pubbliche che abbiamo voluto inserire, frutto di progetti già tutti disponibili all’Amministrazione, alcuni già finanziati e cantierabili - concluso -. Abbiamo un territorio unico, per il valore storico culturale, per la coesione che c’è all’interno della città,per gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni e per questo credo che sia importante offrire alla città un programma all’altezza delle ambizioni ma anche della concretezza che ci caratterizza e che possa spingere questa località al 2027 con il vento in poppa.”