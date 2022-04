Elezioni a Castrocaro, "Insieme per Crescere": si presenta la lista a sostegno di Marianna Tonellato

Giovedi, alle ore 18.30, al Bar Due Borghi di Terra del Sole, il candidato sindaco Marianna Tonellato presenterà la lista “Insieme per Crescere”. Il primo cittadino uscente, viene comunicato, è alla guida di una lista civica, che da mesi lavora allo scopo di riconfermare la presenza di Tonellato alla guida di Castrocaro Terme e Terra del Sole, "con l’obiettivo di portare a termine una progettazione corposa e ben delineata alla quale occorre dar seguito con dedizione, credendo fino in fondo nei contenuti scelti, senza soluzione di continuità. Un progetto politico, quindi, nato da tempo, a cui tutte le forze progressiste hanno poi aderito.

"La squadra messa in campo nella competizione elettorale comunale del prossimo 12 giugno è ispirata dalla ricerca delle migliori condizioni per questo territorio: la scelta dei candidati è nata dalla ricerca di professionalità, competenza, dedizione, ed esperienza e non da meri calcoli di rappresentanza di correnti partitiche - viene rimarcato -. Persone del territorio che insieme intendono portare avanti nel migliore dei modi le progettualità emerse dall’Amministrazione uscente, per le quali sono stati ottenuti numerosi fondi necessari per il benessere e la crescita della Comunità nella sua interezza". In caso di maltempo la serata si svolgerà al Palazzo Pretorio.