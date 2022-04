Elezioni a Castrocaro, tutto il centrodestra sostiene Billi: "Sarò il sindaco di tutti, la parola d'ordine è ascolto"

Francesco Billi, protagonista dal 2007 al 2017 della vita istituzionale di Castrocaro Terme e Terra del Sole , si rimetterà in gioco e lo farà da candidato Sindaco di una lista sostenuta dall'intero centrodestra.

“Negli ultimi mesi ho ricevuto numerosi incoraggiamenti a candidarmi Sindaco, quindi ho deciso di rimettermi in gioco perché voglio bene al mio Comune e sono consapevole che i prossimi anni saranno determinanti se vogliamo migliorare davvero la qualità della vita di chi abita e lavora nei nostri paesi. Tutte le mie precedenti esperienze istituzionali, com'è noto, si sono svolte all'interno della coalizione di centrodestra, che voglio ringraziare per il sostegno compatto alla mia candidatura. Ciò non toglie che sia nostra intenzione costruire un progetto adeguato a rappresentare gli interessi dell'intera comunità. Perciò la nostra campagna elettorale sarà dedicata all'ascolto dei cittadini e ai temi del territorio. Io sono sempre stato favorevole a un Municipio aperto: una casa comune adibita all'incontro e al confronto fra le competenze, le aspettative e i bisogni di tutti. In questo senso, dunque, mi propongo agli elettori come Sindaco di tutti, perché solo insieme a tutti i cittadini di buona volontà potremo restituirci nei prossimi anni quel paese migliore che ci meritiamo e che desideriamo orgogliosamente affidare alle prossime generazioni".

"Se non vogliamo mancare l'appuntamento con il futuro, credo che sia necessario un progetto amministrativo nuovo e concreto, senza personalismi, ma recuperando unità d'intenti e condivisione degli obiettivi, attraverso programmazione, chiarezza e senso istituzionale. Chi mi conosce sa che, quando accetto un incarico, cerco di portarlo a termine con il massimo della disponibilità e della passione, per questo, se i cittadini mi sceglieranno, ricambierò la fiducia impegnandomi al 100% dal primo all'ultimo giorno del mandato. È necessario un rapido cambio di passo per offrire di più ai giovani e alle famiglie, rispondere ai bisogni degli anziani e della non autosufficienza, valorizzare associazioni e terzo settore, promuovere sport e cultura, sostenere lo sviluppo locale, curare la manutenzione e abbellire i nostri paesi. Dobbiamo rinnovarci nel rispetto della nostra identità per tornare ad avere un Comune vivace, ordinato, sicuro e attraente. E questo non solo per rilanciare una preziosa vocazione turistica, fatta di accoglienza, enogastronomia, cultura, eventi e termalismo, ma anche nell'interesse dei residenti: perché una località che si visita volentieri è innanzitutto una località dove si vive bene.”

Il curriculum istituzionale

Francesco Billi, nato il 23 aprile 1981, è Laureato in Beni Archeologici e ha conseguito nel 2013 un corso di perfezionamento in Management della Pubblica Amministrazione presso l'Università Bocconi.

Per vent'anni è stato attivissimo nel volontariato sia a Castrocaro, che a Terra del Sole: un impegno accompagnato dalla costante passione politica che ha potuto esprimere nel centrodestra a livello istituzionale dal 2007 al 2017 come Consigliere Comunale, e dal 2008 al 2012 come Assessore ai Servizi Sociali, alla Cultura e alla Musica della Giunta guidata da Francesca Metri.

Fra le sue iniziative più apprezzate: la riorganizzazione dei servizi nota come “Mappa dei bisogni degli anziani”, segnalata “pratica lodevole” dalla Direzione Provinciale del Ministero delle Politiche Sociali nel settembre 2009, i progetti musicali dedicati ai giovani, tra i quali il Progetto Europeo “La Settimana della Musica” nel maggio 2011, ma anche la dedizione nell'affrontare il Nevone del 2012, mobilitando il volontariato locale per alleviare il disagio dei cittadini.

Billi è stato anche eletto Consigliere Provinciale per la Lega Nord dal 2009 al 2014 e componente delle Commissioni Servizi Sociali, Scuola e Cultura, nonché nominato Capogruppo in Unione dei Comuni dal 2014 al 2017. A Marzo 2022 accetta di rimettersi in gioco per il suo Comune come candidato Sindaco a Castrocaro Terme e Terra del Sole.