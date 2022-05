Elezioni a Castrocaro, niente lista unica nel centrodestra. Turchi: "Nessun compromesso. Abbiamo un programma innovativo"

Un'unica lista di centrodestra in vista delle prossime elezioni a Castrocaro Terme e Terra del Sole? "Non credo ci siano mai stati veri presupposti, in quanto mi ritengo una persona libera non in grado di scendere a sterili compromessi per il solo gusto di arricchirmi l’ego di uno status di “politico locale". Così Filippo Turchi, consigliere di minoranza e candidato sindaco della lista civica “ Noi di Castrocaro”, secondo il quale "una campagna elettorale, soprattutto in piccoli comuni come il nostro, debba basarsi sulle idee proposte alla cittadinanza e non su campagne denigratorie o sfilate con quello o l’altro ministro nel tentativo di godere per piccoli attimi di luce riflessa".

"Un altro aspetto determinante sta nel fatto che negli incontri fatti non si è mai parlato di idee, ma solo di spartizioni di poltrone, i cui garanti sarebbero stati i rappresentanti di partito forlivesi, cosa a mio avviso inaccettabile - prosegue Turchi -. Castrocaro non ha bisogno di influenze esterne, ma di un sindaco che sappia prendere decisioni senza il bisogno di chiedere il permesso ad entità mistiche esterne. Ultimo aspetto ma non da sottovalutare, è l’autenticità di una vera lista civica trasversale, che non fa differenze fra destra e sinistra, semplicemente proietta una visione di un paese nuovo trasformandolo in materia, questi siamo semplicemente, "Noi di Castrocaro".

Turchi fa affidamento ad "un programma innovativo e vincente, già pubblicato e pubblicizzato sui media, senza il bisogno delle solite carovane istituzionali fatte di incontri con “associazioni di categoria” per chiedere consigli ed elemosinare consensi. Abbiamo idee ben precise e a queste vogliamo dedicarci, ovvero l’acquisizione di Hotel dismessi da trasformare in unità abitative per gli studenti universitari, trasformare l’Agorà in un centro co-abitativo solidale su modello scandinavo, acquistare il Pigalle Park e costruire la piscina comunale, un cinema ed un teatro, co-finanziare la realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica e la copertura del campo da basket trasformandolo in area multisport e multiservizi, spostare l’area camper e attrezzarla per il cicloturismo, realizzare un polo produttivo basato sul CoWorking e FabLab, costruire una stretta collaborazione a sfondo turistico ed industriale con le municipality di Dubai, Abu Dhabi e Doha con le quali già abbiamo contatti consolidati nel tempo, ridare la musica al paese attraverso concerti, un Festival dignitoso e innovativo, l’applicazione di LedWall lungo il viale con le proiezioni di videoclip musicali legati al nostro evento musicale per eccellenza, riportare a 6 il numero dei vigili urbani garantendo un presidio territoriale fino a tarda sera. Ridurre le rendite catastali delle strutture ricettive, degli esercizio commerciali, industriali e artigianali. E tanto altro ancora che potrete consulare sui nostri social media".

Definito il calendario di incontri con i cittadini: sabato alle 11 al bar gelateria Pondi; venerdì 13 maggio ore 20.30, con il concerto dei Modus all’interno di un breve comizio tenuto al Derby 2.0; mentre giovedì 19 maggio ore 20.30 ci sarà l’incontro ufficiale con la spiegazione del programma elettorale in sala consigliare presso il Municipio. Sabato 28 Maggio alle 20.30 altro incontro presso l’area congressi della GS Sport, e in chiusura di campagna elettorale, il 9 Giugno alle 21.30 una serata in musica con apericena e DJ set presso Casa Matta .