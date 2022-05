Elezioni a Castrocaro, Sanzani: "La casa della salute di Billi? La volevano fare con la speculazione edilizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

A proposito della Casa della Salute, noto con stupore che il candidato sindaco Francesco Billi, dà una visione distorta di vicende politiche passate, anziché parlare del suo programma elettorale.Ciò mi fa pensare ad una mancanza di argomentazioni convincenti per questa campagna elettorale.Il suo intervento fa riferimento al progetto di una Casa della Salute proposto dalla Giunta di centro destra, 2007-2012, di cui egli stesso era Assessore. In proposito , si argomenta che il centro sinistra di allora, di cui il sottoscritto era capogruppo, votò contro e “affossò”il progetto. In questo contesto, mi corre l’obbligo di ricordare che la Casa della salute, ora di comunità, prevista dalla Giunta uscente, è completamente finanziata da risorse delle PNRR ed avrà ambulatori ed uffici per complessivi 800 m².

Il candidato Billi, riferendosi al progetto di allora, parla di una Casa della Salute a costo zero, omettendo di dire che tale realizzazione comportava la costruzione di un mega condominio privato su un'area con destinazione a verde pubblico, con un’evidente speculazione edilizia e una colata di cemento a tutti gli effetti . Se per la fortuna di questo territorio quel progetto non si realizzò, fu solo grazie all'opposizione di tanti cittadini e di alcuni consiglieri di maggioranza tra cui Bombardini Alessandro, e di noi Consiglieri di minoranza convintamente contrari.Per fare un po' di “dietrologia” ricordo con rammarico che il centro sinistra non riuscì a bloccare o cambiare l'intervento su piazza Mazzini e su viale Marconi: la “lastrficazione” della Piazza ai danni del bel giardino esistente.E’ una ferita ancora aperta per tanti cittadini che chiedono a gran voce di migliorare in qualche modo la Piazza così “impoverita” e privata del suo polmone verde. Consiglio in amicizia al candidato Billi di concentrarsi sul presente e sul futuro, e per il passato ognuno si assuma le proprie responsabilità.

William Sanzani,attuale Vicesindaco e candidato nella lista”Insieme per crescere”