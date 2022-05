Elezioni a Castrocaro, Sgarbi a sostegno di Turchi: "Un uomo solo contro tutti"

Visita domenica pomeriggio a Castrocaro Terme e Terra del Sole di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, accompagnato dall'amico Sauro Moretti, è arrivato nella sede del candidato sindaco Filippo Turchi della lista civica "Noi di Castrocaro" per un confronto su varie tematiche quali le ipotesi di rilancio della ridente città termale e della splendida città fortezza medicea di Terra del Sole.

Arrivato verso le 17, in occasione della Festa delloSport organizzata dallo stesso Filippo Turchi, Sgarbi si è prestato nel scrivere dediche e autografi contornati ovviamente dagli inevitabili selfie. Quindi non ha lesinato battute e pacche sulle spalle ai tanti giovani che accorgendosi del suo arrivo lo hanno circondato.

Sgarbi ha sottolineato ancora una volta il suo apprezzamento e amicizia nei confronti della terra di Romagna in ogni suo aspetto. Dall’incontro con Turchi, considerato "l’alternativa agli altri due candidati sostenuti dai “soliti” partiti", Sgarbi ha manifestato la sua intenzione nell essere comunque "disponibile ad una collaborazione per valorizzare e per rilanciare l’immagine e la bellezza del nostro territorio". Quindi si è complimentato col candidato sindaco "per il coraggio e la pazzia nell’essersi schierato solo contro tutti, per affermare il diritto alla libertà di pensiero senza vincoli di mandato o di partiti. Un uomo solo contro tutti".

Sgarbi poi è andato a visitare la fortezza di Castrocaro, le mura medicee di Eliopoli, apprezzandone l’importanza; dopodiché una breve visita in Piazza d’Armi e alla chiesa di Santa Reparata commentando positivamente le opere d’arte presenti. In serata, accompagnato da Moretti e Turchi, il critico d'arte ha poi a proseguito il suo “viaggio” culturale, visitando la mostra sulla Maddalena al Museo San Domenico di Forlì.