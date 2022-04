Elezioni a Castrocaro, Turchi: "Nel mio programma un ostello e un laboratorio di co-working"

Venerdì sera il candidato sindaco di Castrocaro Filippo Turchi ha incontrato i vertici nazionali di Io Apro Rinascimento per concretizzare il sostegno di questi ultimi capitanati da Vittorio Sgarbi, che già aveva manifestato appoggio all’imprenditore. Presenti fra gli altri Umberto Carriera, che si è complimentato per i punti di programma illustrati considerati “frutto di una visione strategica e concreta per la costruzione a nuovo di un paese che si sta sviluppando a un quarto delle proprie possibilità”.

Il programma elettorale di Turchi girà attorno alla voglia di popolare il comune con giovani, studenti e imprenditori, come commenta lo stesso candidato: “Il turismo sarà sempre un tassello fondamentale per l’economia del nostro territorio ma va necessariamente condito con presenze stanziali, abitative, e chi meglio degli studenti e giovani imprenditori con grande voglia di vivere? Il progetto si basa sull’acquisto diretto o in partecipate di strutture cadute in disuso, con la doppia funzione di rigenerazione urbano e sviluppo, in cui realizzare un ostello della gioventù accessibile con tessera universitarià, una piscina comunale, un cinema ed un teatro all’aperto siti sul vecchio lago ormai prosciugato, nonché un padiglione attrezzato e autorizzato ad eventi per chiunque volesse organizzare eventi durante tutta la stagione. L’investimento previsto non si allontana dai soldi spesi dalla corrente amministrazione per la sola costruzione della palestra scolastica, tanto a dimostrare che non c’è difficoltà a reperire fondi, la differenza sta nello spenderli nel modo giusto".

A chiudere il cerchio del programma giovani, Turchi svela un secondo progetto di sviluppo, il coworking e Fab Lab, "ovvero un metodo per creare il più grande polo del centro nord ove imprenditori con indirizzo specifico su settori quali sport, musica, green economy, e-commerce potranno riunirsi in una comunità sostenuta da forti sgravi fiscali e contributi a fondo perduto al fine di lavorare in modo indipendente ma condividendo lavori e contaminando con le proprie idee gli altri. Una vera e propria officina per chi vuole acquisire nuove competenze professionali e sviluppare progetti innovativi".

A seguire sono stati trattati temi come welfare in co-housing e l’istituzione dell’ “ufficio del buon vivere”, dello sport attraverso la definizione di cittadella dello sport con la costruzione di uno stadio in erba sintetica per il calcio, la copertura del campo da basket di via Battanini, l’apertura a nuovi eventi com Rally, Gran Fondo a cui seguirà la costruzione di un’area camping attrezzata e specifica per il cicloturismo. Idee anche su turismo, pubblico spettacolo e sicurezza. La serata si è conclusa presso il centro sportivo derby.