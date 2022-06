Elezioni a Castrocaro, "Voci Nuove, incredibile che a giugno nessuno riveli le sorti del Festival"

Pieve Salutare ha ospitato il terzo comizio della Lista Civica Per Billi Sindaco in vista delle elezioni amministrative di domenica. "Credo che i cittadini ricordino bene l'impegno che ho sempre dedicato a Castrocaro e Terra del Sole fin da ragazzo, come volontario per tante Associazioni e come Assessore per molti anni - esordisce il candidato sindaco Francesco Billi -. Certamente la sindaca non può avere memoria recente di tutto ciò perché non è del posto, né si è mai interessata al paese prima di entrare in Comune. Nelle ultime settimane la maggioranza uscente ha sfornato progetti dell'ultimo minuto e iniziative finalizzate al consenso elettorale. Manca una visione d'insieme, un piano sistematico di rinnovamento per il territorio e dagli atteggiamenti persistono i personalismi che hanno reso molto litigioso il loro mandato. Stavolta è arrivato il momento di cambiare passo e dare un'altra impronta alle istituzioni locali".

"Un esempio per tutti, siamo a giugno e nessuno conosce le sorti del Festival Voci Nuove - attacca -. Non era mai successo che un'amministrazione si comportasse così: non esiste più una reale programmazione, tutto cala dall'alto, mentre la cittadinanza e gli operatori dovrebbero essere informati in un clima di condivisione e collaborazione. Parliamo di turismo e in cinque anni non è stato fatto niente per abbellire e rendere più accoglienti i paesi. Però abbiamo accumulato un ritardo inaccettabile nell'ordinaria manutenzione. Occorre iniziare subito a pianificare interventi per contrastare la trascuratezza e riqualificare l'immagine locale. Lo dobbiamo fare non solo per i visitatori, ma innanzitutto per rispetto verso i residenti".

"Questo vale anche per per le politiche rivolte ad associazioni, famiglie e giovani, penalizzati da troppi anni senza una palestra scolastica, nonché per la sicurezza, che è anche sicurezza stradale: in via del Lavoro, per esempio, occorre affrontare il problema della velocità delle auto che, soprattutto all'uscita delle scuole, rischia di creare situazioni pericolose - prosegue Billi -. Sono tante le sfide da affrontare nel dettaglio per migliorare la qualità della vita di chi abita e lavora nel nostro Comune, ma con una squadra unita e l'entusiasmo riscontrato in queste settimane, sono fiducioso che potremmo ottenere risultati significativi se gli elettori ci daranno fiducia".