Elezioni a Dovadola, la Lega al fianco di Francesco Tassinari per il bis: "Attento ai bisogni dei cittadini"

È Francesco Tassinari, già sindaco uscente, il candidato della Lega a primo cittadino di Dovadola, uno dei tre Comuni della Provincia di Forlì-Cesena che domenica si apprestano a rinnovare gli organi di governo. Tassinari, cinque anni fa, aveva già ottenuto l’appoggio della Lega romagnola per la corsa a primo cittadino del Comune di Dovadola. A chiusura del suo primo mandato, arriva la riconferma della fiducia nella sua persona e nel suo operato da parte del deputato Jacopo Morrone e del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli.

Per Morrone e Pompignoli, Tassinari è una "persona capace, seria e sempre attenta ai bisogni dei suoi cittadini. Ancora una volta la scelta del nostro Movimento ricade sulle competenze e i progetti messi in atto in questi anni, e in programmazione per i prossimi mesi, portati avanti da Tassinari e da tutta l’Amministrazione comunale uscente. Da parte nostra, dunque, non poteva che essere scontato l’appoggio alla sua persona e a tutta la sua squadra. Come già verificatosi cinque anni fa, la scelta di condividere il suo progetto elettorale matura dalla consapevolezza che la Lega, ad ogni livello, investe su persone capaci e di fiducia, vicine alla comunità che rappresentano e dotate di grande competenza e senso civico".