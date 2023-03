Elezioni, a Forlimpopoli scenderà in campo anche il terzo polo

Prima riunione del gruppo di Italia Viva e Azione in vista delle amministrative 2024 a Forlimpopoli. "Siamo pronti anche nella città artusiana ad aprire questo cantiere - afferma una nota - aperto non solo ai due partiti fondatori, ma a tutti coloro che si riconoscono in questo progetto". Poi alcune considerazioni sul comune forlimpopolese: "L’opposizione risulta priva di proposte, senza stimoli e senza attenzione - prosegue la nota -; la maggioranza invece si limita all’ordinaria amministrazione senza proporre un disegno di come preparare la città per le sfide future che la attendono. Le principali prospettiva, oggi, derivano da iniziative private a cui deve andare tutta la nostra riconoscenza per l'attenzione al territorio".

"Forlimpopoli ha bisogno di progetti seri per rilanciare la vita economica, sociale e culturale - continuano Italia Viva e Azione - si sente forte il bisogno di rinnovare la politica cittadina con figure competenti, radicate nel paese e nelle sue frazioni, animati da una sincera voglia di cambiamento e di apertura verso le energie migliori che operano nel nostro territorio. I forlimpopolesi nel 2024 saranno chiamati a votare e per quel momento, il gruppo del Terzo Polo intende concorre alla costruzione di un progetto serio, concreto e attuabile confrontandosi senza preclusioni con chiunque condivida questa necessità".