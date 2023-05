Elezioni a Galeata, i socialisti non partecipano al voto: "Nessun programma si coniuga col nostro pensiero"

La Federazione Forlivese del Partito Socialista Italiano, coadiuvata dal Segretario Nazionale del Partito e dalla Segreteria Regionale, ha scelto di non prendere parte alle prossime elezioni comunali di Galeata. "Non si sono ravvisate le necessarie condizioni programmatiche e ideologiche per partecipare alla competizione elettorale - informa Vanessa Marchi, segretario provinciale della Federazione di Forlì del Psi -. Nessun programma elettorale proposto dalle liste civiche che competono (liste civiche che sono comunque espressione di orientamenti politici, a prescindere dalla presenza di simboli partitici) poteva coniugarsi con il nostro pensiero, né soddisfare la nostra visione prospettica".

"Galeata è sempre stata un'importante realtà socialista, nel significato più autentico del termine e l'appoggio di ex socialisti o sedicenti tali a liste in cui partecipano partiti di estrema destra risulta incomprensibile einopportuna - continua Marchi -. La collocazione di socialisti non può essere a destra, anche nel caso di liste civiche qualora queste siano appoggiate apertamente da partiti della coalizione centro-destra. Invitiamo i compagni socialisti a votare secondo coscienza, ricordando la nostra lunga tradizione e i principi e valori che sempre hanno ispirato la nostra azione, da oltre un secolo".