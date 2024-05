Elezioni a Meldola, Cavallucci e Di Biase faccia a faccia: confronto pubblico al Teatro Dragoni

Lunedì 27 maggio, alle ore 21.00, si svolgerà nel Teatro Dragoni di Meldola il confronto tra i candidati alla carica di Sindaco: Roberto Cavallucci per la lista Idee per Meldola e Andrea Di Biase per la lista Noi Meldolesi. L'incontro sarà occasione per conoscere le idee e le proposte di Cavallucci e Di Biase sui principali temi di interesse cittadino. A moderare il giornalista Oscar Bandini.