Elezioni a Meldola, Cavallucci inaugura la sede del comitato elettorale: "Pronto ad impegnarmi per il bene comune con entusiasmo"

Inaugurato domenica il comitato elettorale del sindaco uscente di Meldola e candidato al bis Roberto Cavallucci. "E' stato il più grande onore della mia vita servire Meldola come sindaco - le parole del primo cittadino -. Sono stati cinque anni impegnativi nei quali abbiamo dovuto affrontare eventi eccezionali come la pandemia da covid, l'aumento dei costi energetici, l'alluvione ma siamo riusciti a tenere unita la nostra comunità che nei momenti più difficili si è dimostrata amica, generosa, solidale e altruista verso chi aveva più bisogno. Sono stato un uomo in mezzo agli altri ed ho cercato di svolgere questo importante incarico, in questo nostro tempo, con umiltà e impegno ascoltando le persone, muovendomi sul territorio senza sosta e senza risparmio di energie".

"Questo viaggio, fatto di passi compiuti insieme, è stato bellissimo - ha proseguito Cavallucci -. Ho avuto il privilegio di conoscere tanti meldolesi con i quali ho condiviso emozioni, sogni, progetti, bisogni ed anche molte realizzazioni. In questi anni abbiamo lavorato insieme per creare una città capace di affrontare le sfide del futuro. Abbiamo investito sui giovani, sulla scuola, nella cultura e nello sport, ci siamo presi cura del patrimonio edilizio della Città, investito risorse economiche nella sicurezza e nella sistemazione di strade e parcheggi, curato l'ambiente ed il territorio, valorizzato le frazioni, sostenuto le attività economiche, le imprese, l'agricoltura ed il lavoro, siamo stati al fianco delle associazioni di volontariato, prestato attenzione ai servizi sociali ed alla sanità, aiutato le persone e le famiglie bisognose ed i nostri anziani. Vorrei continuare a farlo e per questo ho accettato di candidarmi a sindaco alle elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno alla guida della lista civica “Idee per Meldola” aperta al contributo di tutte le persone che vorranno impegnarsi per costruire un progetto partecipato per la città".

"Le idee per Meldola su economia, lavoro, famiglia, servizi e sanità, volontariato, sicurezza, frazioni, ambiente, urbanistica e sviluppo del territorio, agricoltura, opere pubbliche e cultura saranno contenute in un programma, condiviso con molti cittadini, che sarà illustrato alla città insieme ai 12 candidati alla carica di Consigliere comunale - conclude il primo cittadino -. Se sarò eletto continuerò ad impegnarmi per il bene comune con entusiasmo, spirito di servizio e passione civile pronto ad ascoltare le esigenze e le proposte dei cittadini e sarò, come è stato in questi anni, il Sindaco al servizio di tutti i meldolesi".