Elezioni a Meldola, cinque tematiche di "assoluta priorità": Cna Colline forlivesi incontra i candidati sindaco

La presidenza di Cna Area Colline forlivesi ha avviato una serie di incontri con i candidati a sindaco dei dieci comuni dell’area interessata nei quali si voterà i prossimi 8 e 9 giugno. Il primo del ciclo di incontri si è tenuto lunedì nella sede Cna di Meldola alla presenza dei due candidati, Andrea De Biase per la lista “Noi Meldolesi” e Roberto Cavallucci per la lista “Idee per Meldola” ed una significativa rappresentanza di imprenditori del territorio.

Il presidente di Cna Colline forlivesi, Villiam Antonelli, ha presentato la serata e assunto il ruolo di coordinatore e moderatore, lasciando a Giovanni Montevecchi, responsabile di Cna Colline forlivesi, il compito di evidenziare le cinque tematiche ritenute di "assoluta priorità: politiche sovracomunali, per mettere in atto politiche coerenti e uniformi in un ambito territorialmente allargato; fiscalità locale, fondata sui principi dell’equità e dello sviluppo sostenibile; semplificazione, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e liberare tempo e risorse; sostegno alle imprese e al lavoro, puntando a mantenere nel territorio gli appalti locali e premiando i percorsi di rigenerazione urbana; lotta all’abusivismo e sicurezza, per porre un freno alle azioni illegali che minano la concorrenza e il libero mercato".

I candidati hanno convenuto sull’attualità delle tematiche proposte e si sono dichiarati disponibili a operare in collaborazione con Cna, per individuare le opportune soluzioni. L’incontro di Meldola rientra nella campagna lanciata a livello provinciale in vista delle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno. Cna Forlì-Cesena, che ha fatto della presenza capillare sul territorio un suo tratto distintivo, informa che "continuerà a incontrare tutti i candidati e lo farà presentando una piattaforma unica, supportata da una campagna di comunicazione, imperniata sullo slogan “Cna lo fa”". Cna, concludono dall'associazione di categoria, "continuerà a presidiare i temi importanti per le imprese in maniera continuativa durante l’intero mandato, a partire da una forte convinzione: solo se politica, cittadini e imprese hanno una visione e un orizzonte comune, si potranno raggiungere importanti risultati per il territorio. Siamo tutti noi a fare la differenza".