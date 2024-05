Elezioni a Meldola, Di Biase: "Ritardi e disservizi al cimitero, i cittadini hanno già versato gli anticipi"

"La carenza di spazi nel cimitero di Meldola è diventata questione irrevocabile. I lavori di ampliamento, iniziati lo scorso ottobre nell’area tra l’ingresso e la piramide, saranno completati non prima dell’inizio del prossimo anno. I gravi ritardi di progettazione colpiscono le famiglie in lutto, le quali si trovano a affrontare un’ulteriore angoscia nel momento della perdita di un caro”. Lo dice il candidato sindaco di centrodestra Andrea Di Biase.

Che prosegue: "L’appalto assegnato allo stesso studio di architettura che segue l’adeguamento sismico del nido ‘Il Pulcino’, ha visto i costi lievitare oltre il milione e duecentomila euro ed è stato finanziato anche grazie ai proventi derivati dalla prevendita di loculi e tombe di famiglia con anticipi superiori al 70%. Comprensibile l’indignazione di chi ha corrisposto somme così ingenti senza ricevere concessione alcuna. Si tratta di un fallimento evidente della presente amministrazione, come segnalato in questi anni da ‘Noi meldolesi’ in Consiglio comunale, dando voce al senso di ingiustizia provato dai cittadini. Alla situazione attuale, famiglie che dispongono sulla carta di spazi sono infatti costrette a tumulare temporaneamente le salme nel cimitero di San Colombano, ampliato dalla precedente amministrazione, per poi trasferirle in un secondo momento in quello del capoluogo a spese aggiuntive a loro carico”.

“Sempre a opera dell’amministrazione Zattini - continua Di Biase - era stato inoltre già progettato un ampliamento in due corpi gemelli con maggiore disponibilità di loculi e un minore consumo di suolo. Progetto realizzato dall’ufficio tecnico del Comune, contenendo considerevolmente gli importi. Gestione scriteriata delle risorse finanziarie e delle superfici esistenti che imporrà a breve la necessità di provvedere all’acquisto di nuove aree, con procedure di espropri che dureranno anni”.

Ma le criticità segnalate dal candidato sindaco non si limitano a questo, si estendono pure “all’insufficiente manutenzione e guardiania, come denunciano da quanti frequentano giornalmente il cimitero”, nonché “all’assenza di luoghi a norma per le esumazioni”. Simile emergenza, conclude, “è un problema che non può essere ignorato e mette in luce le negligenze nel processo decisionale, i ritardi e l’imprevidenza dell’amministrazione”.