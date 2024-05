Elezioni a Meldola, Fratelli d'Italia in "Noi Meldolesi" con Lara Bruno: "Al centro progetti concreti"

Alle prossime elezioni amministrative di Meldola, Fratelli d'Italia appoggia la lista Noi Meldolesi - che candida a sindaco Andrea Di Biase - con la coordinatrice comunale del partito, Lara Bruno, consigliere comunale uscente. "Auspichiamo anche per Meldola un cambio di amministrazione, con il ritorno di una giunta vicina alle reali esigenze della comunità e distante dall'immobilismo delle sinistre locali - afferma Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d'Italia -. Con Lara Bruno abbiamo impostato un lavoro di opposizione costruttiva, gettando le basi per un'alternanza in Municipio, impostando un'azione amministrativa e politica che ha portato a un programma volto a sostenere l'agricoltura locale, a dare attenzione alla manutenzione urbana, alla definizione di un centro cittadino più accessibile, dove commercianti e artigiani possano investire con soddisfazione nella loro attività. La stessa concretezza che Giorgia Meloni mette al Governo della Nazione l'abbiamo declinata per Meldola. Siamo poi convinti che le preferenze espresse a Lara Bruno consentiranno di rappresentare i valori identitari di Fratelli d'Italia a livello istituzionale, e di ribadire l'impegno verso la sicurezza dei cittadini, la promozione del settore agricolo e alla manutenzione del territorio: tutte proposte concrete affrontate dal nostro Consigliere nei suoi anni di attività politica e fondamentali per costruire un progetto di riqualificazione territoriale".

"Ho deciso di rimettermi in gioco per proseguire l'esperienza amministrativa nell'interesse esclusivo della mia comunità - commenta la candidata di Fratelli d'Italia a Meldola, Lara Bruno - I meldolesi meritano un rinnovato impegno che può essere assicurato solamente da un progetto ispirato alle politiche locali del centrodestra e di Fratelli d'Italia. Siamo pronti a rimettere gli interessi dei meldolesi al centro dell'azione amministrativa del Comune. Ma l'8-9 giugno c'è anche l'importante voto europeo e personalmente il mio sostegno va a Stefano Cavedagna, un romagnolo che conosce bene il nostro territorio: abbiamo la possibilità di eleggere un giovane romagnolo di centrodestra al Parlamento europeo. E' una opportunità che non ci possiamo lasciar sfuggire".