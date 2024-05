Elezioni a Meldola, il volto del volontariato Paola Fabbri al fianco di Cavallucci. "Crede nel valore della solidarietà"

Tra le candidate di "Idee per Meldola", a sostegno del candidato sindaco Roberto Cavallucci, c'è la 71enne di San Colombano Paola Fabbri. "Nonna di tre splendidi nipoti, è una ragioniera in pensione - ricorda Cavallucci -. Ha lavorato per ben 35 anni in una associazione di categoria conoscendo così da vicino il tessuto economico del nostro territorio e riuscendo a capire le esigenze della piccola media impresa. Paola nel tempo libero si dedica al volontariato, donandosi agli altri; come lei stessa dice da sempre la priorità alle esigenze degli altri perchè crede nel valore della solidarietà. In questi cinque anni è stata Consigliere Comunale, impegnandosi con grande umiltà e spirito di servizio per la nostra comunità ma soprattutto dimostrando quell'alto senso civico e rispetto per le Istituzioni che deve essere un esempio per tutti. Paola ha deciso di continuare questo percorso insieme a me e alla lista civica" Idee per Meldola"".