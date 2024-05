Elezioni a Meldola, impegno per ambiente e tutela del territorio: Giuseppe Giardini si ricandida al fianco di Cavallucci

Nella squadra di "Idee per Meldola" a sostegno del candidato sindaco Roberto Cavallucci c'è l'artigiano Giuseppe Giardini, 51 anni, sposato e con tre figli. "Ama moltissimo il proprio lavoro - esordisce il primo cittadino nel presentare Giardini -. Tra le sue passioni quella per i libri, la musica e i giochi da tavolo ma soprattutto Giuseppe ama stare attento a tutto ciò che lo circonda, a partire da Meldola, la città in cui è cresciuto e vive, con una particolare attenzione all'ambiente e alla qualità della vita. In questi cinque anni è stato impegnato in Consiglio Comunale occupandosi del tema ambiente, del recupero dei nostri percorsi naturalistici e nella realizzazione di moltissime iniziative di sensibilizzazione e tutela del territorio".

"Vorrei ricordare l'impegno profuso per il miglioramento delle mense scolastiche con l'inserimento di alimenti di origine biologica proprio a partire dal Bio Distretto della Valle del Bidente, le bellissime iniziative "PiantiAmo" dedicate alla piantumazione di nuove essenze e ancora le biciclettate e le passeggiate alla scoperta della natura meldolese, oltre allo studio insieme e ai progetti di mobilità lenta. Ha scelto di continuare questo percorso insieme a me ed alla lista civica Idee per Meldola, portando sempre la sua allegria, il suo sorriso e la passione che lo caratterizzano".