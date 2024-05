Elezioni a Meldola, l'assessore uscente Filippo Santolini al fianco di Cavallucci: "Al servizio della comunità"

Al fianco del candidato sindaco Roberto Cavallucci correrà nella lista civica "Idee per Meldola" anche Filippo Santolini, 42 anni, sposato e con due figli di 8 e 13 anni. Architetto libero professionista, ha insegnato come tutor alla Facoltà di Architettura dell'Università di Bologna. È un ex pallavolista, ha giocato in serie A2 e poi è stato allenatore per alcuni anni, imparando "l'importanza e il valore del lavoro di squadra".

"Da anni è impegnato nell'associazionismo ed è cofondatore di una importante associazione, Spazi Indecisi, dove ha maturato esperienza nella valorizzazione di spazi abbandonati e nella rigenerazione degli ambienti urbani - afferma Cavallucci -. Ama lo sport, stare all'aria aperta, camminare e trascorrere il suo tempo libero con gli amici e la famiglia. Filippo crede in modo convinto nel valore del fare gruppo per crescere insieme come comunità, mantenendo alta l'attenzione all'ambiente che ci circonda e lo ha dimostrato in questi cinque anni nei quali mi ha affiancato come assessore".

"Si è occupato di lavori pubblici, patrimonio, viabilità, urbanistica, edilizia, ambiente e Protezione Civile di cui è membro, e ha seguito con passione e cura tantissimi progetti intercettando importanti finanziamenti europei, ministeriali e regionali. Due progetti su tutti: il Recupero del Palazzo del Podestà e la Rigenerazione del Rione Rocca e la Ciclovia del Bidente - ricorda -. Se mi aveva colpito per le sue capacità professionali, in questi anni di lavoro insieme mi ha colpito perchè è la persona che fa ciò che c'è da fare senza risparmio di energia. Filippo ha deciso di continuare ad impegnarsi per la nostra città, mettendosi al servizio della comunità per proseguire questo percorso insieme a me".