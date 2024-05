Elezioni a Meldola, l'impegno per il mondo dello sport di Matteo Tesei al fianco di Cavallucci

Tra i candidati di "Idee per Meldola" c'è anche il ragionerie di 36enne, Matteo Tesei, responsabile ufficio acquisti in un' azienda di Bertinoro. È sposato con Eleonora con la quale condivide la passione per l'enogastronomia. "Matteo ama profondamente lo sport, è cresciuto nel settore giovanile del Meldola Calcio, non ha mai smesso di seguire con grande interesse lo sport nella nostra città e in questi cinque anni mi ha affiancato proprio nella gestione della delega allo Sport, dimostrando impegno, serietà e dedizione - afferma il candidato sindaco al bis, Matteo Cavallucci -. Insieme abbiamo seguito tanti progetti, i finanziamenti per l'area sportiva e festeggiato i successi cittadini. Matteo mi ha sempre detto che ricoprire il ruolo di consigliere comunale è stato uno dei più grandi privilegi e servire la comunità nella quale è nato e cresciuto è stata una delle esperienze più gratificanti della sua vita. Infatti, fin da giovanissimo, oltre allo sport, coltiva un’altra grande passione: la Politica. Per questo ha scelto di candidarsi e proseguire questo viaggio insieme a me e alla lista civica Idee per Meldola".