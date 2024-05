Elezioni a Meldola, nella lista di Cavallucci (centrosinistra) c'è anche la barista del bar Dozza

Il candidato sindaco di centrosinistra a Meldola Roberto Cavallucci presenta una delle sue candidate in lista, Chiara Pieraccini, 35 anni, diplomata in ragioneria. Dice Cavallucci: "Tutti la conosciamo come la figlia di Vasco del Bar Dozza. Chiara, infatti, gestisce insieme alla sua famiglia il Bar Dozza, storica attività meldolese, dove fa la barista praticamente da sempre, seguendo una delle sue più grandi passioni: l'imprenditoria e la gestione di un bar. Chiara ama il contatto con il pubblico, è sempre pronta ad accogliere tutti con un sorriso e come lei stessa dice ha saputo trasformare un hobby in lavoro".

Prosegue la nota: "E' stato proprio grazie a questo lavoro che Chiara ha imparato ad ascoltare e ad essere vicina alle persone, cogliendone le esigenze; ha deciso di impegnarsi con Idee per Meldola, apprezzando il lavoro dell'Amministrazione in questi cinque anni, con l'impegno e la voglia di riuscire a trasformare le "lamentele" in spunti di riflessione e migliorare la nostra Città. Chiara ama molto la natura e gli animali e nel tempo libero si dedica alla cura dell'orto e dei suoi amici a quattro zampe insieme al compagno Roberto. Le stanno a cuore i bambini, che sono il nostro futuro, e gli anziani, che rappresentano le nostre radici e consentono a tutti noi di mantenere viva la memoria e la tradizione".