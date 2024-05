Elezioni a Meldola, nella lista di Cavallucci l'agricoltore di Piandispino Andrea Canali

Nella lista di centrosinistra di Meldola, a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Roberto Cavallucci, è in lista Andrea Canali, 51 anni, sposato da 23 anni con Monica e papà di Luca e Tommaso. È ragioniere. Canali conduce un'azienda agricola a Piandispino insieme a suo padre e a suo figlio, "un lavoro nel quale si impegna con passione e orgoglio definendosi un "agricoltore di collina", dice una nota di Cavalucci. Che continua: "Canali mi ha colpito proprio per questo, come dice lui gli agricoltori di collina sono i primi a tutelare il territorio, salvaguardando le nostre colline dall'abbandono. Andrea conosce bene il nostro territorio, le sue criticità e le difficoltà di fare impresa. Ha scelto di impegnarsi con la lista civica Idee per Meldola, mettendosi al servizio della nostra comunità". Ama il calcio, la musica e leggere libri sulla seconda guerra mondiale.