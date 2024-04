Elezioni a Modigliana, Dardi scioglie la riserva: “Mi ricandido, al centro la ricostruzione”

Jader Darsi ufficializza la ricandidatura a Sindaco di Modigliana. “Una scelta frutto di anche di un confronto con gli amici dell'attuale gruppo consiliare e dopo avere organizzato una serie di incontri, che ho sentito necessario promuovere, per raccogliere suggerimenti, critiche, proposte, per valutare se e come proseguire in un impegno così importante come quello di candidarsi a sindaco della propria comunità”, afferma il primo cittadino uscente.

“Questi anni sono stati difficili e molto impegnativi - prosegue Dardi -: la gestione della pandemia Covid, una vicenda inedita che ha condizionato la vita di tutti noi, l'esplodere dei costi energetici, conseguenza dei venti di guerra che condizionano l'Europa e il nostro Paese. Non possiamo dimenticare la vicenda giudiziaria che ha portato, prima all'arresto e poi alla condanna in primo grado dell'ex responsabile dei lavori pubblici. Condannato a 5 anni e 9 mesi ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, assieme a lui sono stati condannati ed hanno patteggiato la pena 7 imprenditori, che hanno confessato un sistema attraverso il quale venivano pagati dal Comune lavori mai eseguiti. Una situazione gravissima che ha pesato sulla credibilità dell'Amministrazione Comunale e per la quale ci siamo attivati per richiedere e ottenere i danni in parte riconosciuti”.In

“E poi la situazione gravissima delle frane che un anno fa hanno devastato il nostro territorio - prosegue Dardi -. Una situazione davvero difficile, ma che dobbiamo affrontare sollecitando la più ampia collaborazione e unità di intenti: unendo le forze di tutte le Istituzioni, di imprese e privati, con l'obiettivo di ricostruire il territorio, dare prospettive di sviluppo e fare crescere la nostra comunità”. Quanto alla ricandidatura, “dagli incontri che ho avuto è emersa la richiesta e la sollecitazione a proseguire e mi sono reso disponibile, raccogliendo adesioni a costruire una lista per la città, che non sia basata su spartizioni e accordi politici, ma che abbia al centro la priorità della ricostruzione e lo sviluppo della nostra comunità”.